◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）侍ジャパンが７回コールド勝ち。試合は動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」で独占配信された。スペシャルサポーターの嵐・二宮和也が生出演し、マイクトラブルに機転を利かせて“神対応”する一幕があった。試合後、３安打４打点の活躍だった源田壮亮内野手を招き、「Ｎｅｔｆｌｉｘ２０２６ワールドベースボールクラ