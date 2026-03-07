ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日（日本時間7日）、1次ラウンド3試合が行われた。A組はキューバがパナマに3―1、B組はメキシコがイギリスに8―2、D組はベネズエラがオランダに6―2で勝利した。キューバはソフトバンク・モイネロが先発し、3回2/3無失点の貫録投球でチームに流れを呼び込むと、打線がパナマ代表先発のガーディアンズで昨季29試合に先発したアレンを2本の本塁打で攻略。3−1の9回を巨人・マルティ