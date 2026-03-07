ハッピーバースデー♫広島のサンドロ・ファビアン外野手が６日、誕生日を迎えた。来日２年目を迎えたドミニカンは２８歳となり、「健康に過ごせる１年にしたい」と決意を新たにした。昨年は日本の寒さに苦しみ、春先は状態が上がりきらなかったが、今年は気候にも順応。開幕を万全の状態で迎えることに自信をのぞかせた。次々とナインがファビアンの元へと歩み寄っていった。祝福の声をかけ、ハグを交わす。「今日はもう