舞台は東海道本線と山陰本線を結んだ短絡線の跡JR西日本山陰本線に2019年開業した梅小路京都西駅（京都市）の脇の高架に、ド派手なピンク色の電車の先頭車が止まっています。流線形をした先頭部の左右に円形の前照灯と尾灯が斜めに並んでいるため、どの形式の車両か判別できます。しかし、かつて北陸地方を頻繁に行き来していた特急時代の塗装とはかけ離れた色をまとっています。【もうスゴかった…】これが「ピンクのサンダーバ