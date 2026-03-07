大人気noteを書籍化した『世界は夢組と叶え組でできている』で共感を呼んだ桜林直子さん。最新作『あなたはなぜ雑談が苦手なのか』（新潮社）では、独自の視点から「雑談」を紐解き人気を集めています。同書の中から厳選した内容を、抜粋・一部編集して紹介します。「つまり何が言いたいの？」と話をまとめられたり、求めていないアドバイスを返されたりしたとき、人は「ちゃんと聞いてもらえていない」と感じます。こうした“聞け