「相互関税は違法」の判決を受けトランプ大統領は「より強力な関税」を示唆トランプ大統領が全世界に賦課している相互関税に対して、2月20日にアメリカ連邦最高裁判所が違法の判決を下した（注1）。この判決を受けてトランプ大統領は、相互関税に代わる新しい関税として、2月24日に1974年通商法122条に基づいて各国へ一律10％関税を発動した。トランプ大統領は、同日の議会での一般教書演説の中で次のように述べた。1．違法