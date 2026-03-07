侍ジャパンのセレブレーションが米国でも話題だ(C)Getty Imagesスーパースターが強烈な輝きを放っている。3月6日、野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平は、東京ドームで行われた台湾代表との第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド初戦に「1番・DH」として先発出場。先制の満塁弾を記録するなど、4打数3安打5打点の大暴れでチームの白星発進に貢献した。【動画】千両役者すぎる…大谷翔平の先制グランド