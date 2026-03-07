初戦で13ー0と快勝を飾った侍ジャパン。次は韓国戦だ(C)Getty Images心温まる交流だ。ついに開幕した第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。海外からも多くのメディア関係者が取材に訪れている。その一人であるMLB公式サイトのマイケル・クレア記者は3月6日、日本のファンからお菓子セットを受け取ったとX上で報告し、「心からありがとう！優しすぎる！」と感謝を綴った。【動画】めちゃくちゃ笑顔で楽しそう！ワク