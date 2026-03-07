ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの開会式で行われたイタリア選手団の入場行進＝6日、イタリア・ベローナ（共同）【コルティナダンペッツォ共同】入場行進の旗手をボランティアが務め、事前収録した選手の映像が流される―。6日のミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの開会式は、分散開催に伴う長距離移動を嫌って選手派遣を見送る国が続出した。翌朝から始まる競技を優先した形だが、主役の多くが不在の式典で異例の幕開