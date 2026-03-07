有働由美子が出演する、テレビ朝日系 健康情報番組『有働由美子の健康案内人!』(毎週月曜〜金曜9:55〜10:10)が、3月30日からスタートする。『有働由美子の健康案内人!』テレビ朝日提供同番組は、有働が“健康案内人”となって、健康情報があふれる現代で迷いがちなシニア世代に、毎日続けられる“健康のコツ”をお届けする15分番組。料理、買い物、片付け、脳トレ、運動、趣味、プチ旅行など、心と体を満たすテーマを毎日ひとつ