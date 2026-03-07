演歌歌手の徳永ゆうきが、9日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。徳永ゆうき＝テレビ朝日提供奄美大島出身の祖父と両親の影響で、演歌･歌謡曲一直線で育った31歳の徳永。小学生の頃はAKB48などが流行っていたが、全く話題についていけなかったという。高校生のときには、友だちの誘いで『のど自慢』に応募。見事グランドチャンピオンに輝き、レコード会社からのスカウトを受けて