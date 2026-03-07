福岡県宮若市長選と市議選（定数16）は8日告示される。市長選には、再選を目指す現職の塩川秀敏氏（77）と、新人で元市議の大島和武氏（80）、新人で元市議の柴田裕美子氏（61）の無所属3人が立候補を予定している。市議選は現職12人、元職1人、新人6人の計19人に立候補の動きがある。立候補の届け出は、市長選、市議選とも8日午前8時半〜午後5時にマリーホール宮田で受け付ける。投票は15日午前7時〜午後8時、市内11カ所