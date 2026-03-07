平和国家の歩みを踏み外してしまうのか。厳格な歯止め策がないまま、人を殺傷する武器の輸出に乗り出すことは許されない。与党の自民党と日本維新の会が、防衛装備品の輸出ルール緩和を高市早苗首相に提言した。戦闘機や護衛艦、潜水艦など、殺傷・破壊能力を持つ武器の輸出を原則として認める内容だ。これまでは非戦闘分野の救難、輸送、警戒、監視、掃海の5類型に限定していた。政府は提言に沿って5類型の縛りを撤廃し、