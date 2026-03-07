大分県玖珠町と同町の玖珠生コンは5日、火災発生時にコンクリートミキサー車を使って消防用の水を運ぶ協定を結んだ。協定では火災で消防用の水が必要になった際、町が同社に依頼。ミキサー車が出動して水を運ぶ。林野火災など水の確保に困る場面を想定しており、現場近くに設置した組み立て式の水槽を満たす。同社のミキサー車は1〜3トンの水を搬送できるという。協定の調印式には、宿利政和町長、玖珠生コンの森重俊社長、