昭和学園高（大分県日田市日ノ出町）の3年生、平山彩香さん（18）＝福岡県久留米市＝が、日本情報処理検定協会が主催する検定試験のうち8種目で1級合格を達成し、協会の会長特別賞が贈られた。同校では8種目での1級合格者は初めてで、県内では3年ぶり。4月から大学に進む平山さんは「自分で定めた目標を達成できた。これからの自信になる」と笑顔を見せる。日本情報処理検定協会は、情報機器の活用力向上などを目的に、文書デ