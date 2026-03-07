大分県警は6日、警察官と一般職員を合わせて816人に春の定期人事異動を内示した。発令は4月1日付（警視正は3月31日付）。日田玖珠地域関連では、玖珠署長に迫史朗・警備部警備運用課長が就任する。大熊建国署長は生活安全部生活安全捜査課長に異動する。警視正では、後藤和樹交通部長が生活安全部長に、三浦一男生活安全部長が警備部長に、古長祐二警備部長が大分中央署長に就任。交通部長には、河野康成・警務部総括参事官兼