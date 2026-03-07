熊本市は、JR熊本駅新幹線口のロータリーなど駅前広場の再整備に3月着手する。休日などに発生する渋滞を解消する狙いで、一般車専用の進入ルートを新設するなどして「現状の1・6倍の車両利用に対応できる」（同市）という。工事は工区を移動させながら、車両が通行できるエリアを確保しつつ進める。完成は2028年度末の予定。現在の広場は、九州新幹線が全線開通した15年前に供用開始。市は22年度から再整備に向けて動き出して