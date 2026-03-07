品川駅港南口から徒歩5分。インターシティS&R棟3階に2025年秋に誕生した「和食日和 おさけと 品川」は、「十四代」や「而今」など希少銘柄を含む常時80種以上の日本酒と、一流料理人が手掛ける本格和会席を肩肘張らずに楽しめるお店。接待や会食需要の高いエリアにふさわしく個室も完備。経営企業は新潟の酒蔵も運営しており、先日の「美酒アワード」受賞でも注目されています。品川の“日本酒オアシス”をご紹介