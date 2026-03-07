熊本県天草市本渡町の保育士で絵本作家の金子順子さん（63）が、昨年10月に訪れた韓国での体験をつづったエッセー集「はじめての海外、韓国へテレビの向こうに、暮らしの手触りを探しに」を自費出版した。62歳で初めて体験した海外。「観光を目的とした旅行記ではなく、現地で感じた暮らしの空気や人との距離感を書いた。年齢を理由にためらっている人が、一歩踏み出すきっかけになれば」と話している。金子さんは、インター