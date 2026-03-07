福岡県大川市酒見の風浪宮参集殿で、日展特別会員で現代工芸美術家の佐藤好昭（こうしょう）さん（73）＝福岡市＝の土人形約40点と日本画約20点を展示した「古典と現代の間（はざま）に」が開かれている。1800年以上の歴史がある風浪宮の初代宮司、阿曇（あづみ）磯良丸（いそらまる）をかたどった人形（高さ約70センチ）など神社ゆかりの作品や日展出展作が並ぶ。10日まで。入場無料。日本古代の物語をテーマに創作する佐藤さ