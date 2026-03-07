九州のアマチュア棋士が競う第49期西日本久留米王位戦の県予選大会（西日本新聞社主催）が15日午前10時から、佐賀市兵庫北3丁目のメートプラザ佐賀で開かれる。事前申し込みは不要で、当日午前9時半から会場で参加を受け付ける。県予選大会の参加資格は、県内在住のアマチュア。代表者2人が選出され、5月10日に久留米シティプラザ（福岡県久留米市）で開催される本戦への出場権を得る。本戦には各地区の代表者と昨年のアマチュ