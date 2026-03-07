周防灘を見下ろす福岡県豊前市松江の果樹園「静豊園」で、早咲きの河津桜が満開になり鮮やかな桃色の花が来園者を楽しませている。河津桜は静岡県の名物。2024年に88歳で亡くなった先代園主、秋山昇さんが同県出身だったことから園内に植え始め、現在約300本に。鮮やかな花を咲かせる時期に合わせ毎年、園内を無料開放している。今年の開放は8日までの午前9時〜午後4時（雨天時は閉園）。駐車代500円。園で育てたミカンなど