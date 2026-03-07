戦前から戦後にかけての子ども用茶わんの図柄から当時の世相を知る企画展「手のひらのなかの戦争」が4月19日まで、北九州市小倉北区の北九州市平和のまちミュージアムで開かれている。今月8日午後2時からは、展示品の寄贈者が思いを語るトークもある。展示されている飯茶わんなど51点には、当時流行していた童謡の一場面などが描かれている。同じ「桃太郎」をモチーフにしていても、戦時中になると動物が鉄かぶとや銃を身に付