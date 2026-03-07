福岡県の粕屋町商工会は、町中心部の飲食店など20店舗を紹介した「インスタでめぐるかすやMAP」を1万部作製し、駅などで無料配布している。店舗をまとめて地図に掲載したのは初の試み。国の補助金を活用した。SNSのインスタグラムと連動しているのが特徴で、スマートフォンでQRコードを読み取ると、店舗に関する投稿や動画を見ることができる。「春には役場近くの駕与丁（かよいちょう）公園の桜やバラが咲く。散歩や貸自転