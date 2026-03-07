佐賀県弁護士会（出口聡一郎会長）と県社会保険労務士会（山口又一郎会長）は3日、労働紛争の予防や迅速な解決に向けて協力する連携協定を締結した。県弁護士会によると、同様の協定は全国でも珍しいという。協定内容は、地域住民や企業に法務と労務を融合したワンストップ型のサービスの提供▽定期的な勉強会の開催▽両会の事務局レベルでの自律的・継続的な連携体制の構築・維持−など。佐賀市の県弁護士会館であった協定