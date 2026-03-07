佐賀県は全国で道路陥没事故が発生したことなどを踏まえ、大手企業と連携して、道路管理に衛星データの活用を目指す。県内でさまざまなデジタル技術の実証実験を受け入れる「デジタル実証フィールドさが」事業の一環。「宙（そら）への扉プロジェクト」事業の実証費として、1100万円を計上した。県は東京海上日動（東京）、日本工営（同）などと連携。電波を放ち、跳ね返りを観測することで地表面の変化を把握する「SAR衛星」