福岡県糸島市の井原山の麓にある棚田で農のある暮らしを楽しむ「井原山田縁（でんえん）プロジェクト」は、2026年度のサポーター30組を募集している。種まきから収穫まで無農薬での米作り作業や、みそ造り、餅つきなどを体験できる。荒廃の危機にあった棚田を守ろうと2004年度から続いている。活動は5〜12月の週末が中心。サポーターは収穫した農産物を購入できるほか、作業に1回参加するごとに500円相当の地域通貨がもらえる