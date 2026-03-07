佐賀県鳥栖市桜町のCODO外語観光専門学校で4日、卒業式・修了式があり、ネパールやベトナムなど7カ国の留学生と日本人学生の計177人が旅立ちの春を迎えた。同校によると、2年制の観光学科とIT（情報ビジネス）学科の卒業生116人は主に日本のホテルやゴルフ場運営会社などへの就職を決めた。1年制の文化教養学科の修了生61人は多くが日本の専門学校や大学に進学するという。式では山本宏太郎校長が卒業生と修了生の代表に証書