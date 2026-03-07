お笑い芸人・藤井隆さん、タレント・井上咲楽さんが司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜午後12時55分〜）の3月8日放送回は、子ども5人、48歳のバツ2妻と14歳下の夫という新婚さんが登場。逆境を乗り越え、ついに妻3度目の結婚へと至った、家族の絆の物語です。【写真】48歳バツ2妻と14歳下の夫妻の第一印象は「元気な方」今回の新婚さんは、48歳のバツ2妻と14歳下の夫！収録スタジオには、