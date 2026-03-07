衆院選を経て巨大与党となった自民党内で「派閥回帰」の動きが活発化している。返り咲いた武田良太元総務相は5日夜、旧二階派の「祝勝会」に参加し、自らがトップとなる政策研究会の立ち上げを宣言。高市早苗政権誕生の立役者の麻生太郎副総裁も自ら新人をリクルートし、派閥拡大に躍起だ。党実力者が「数の力」を競う動きが再燃している状況には「派閥政治に逆戻りする」との懸念も強い。