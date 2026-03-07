佐賀市清掃工場（同市高木瀬町）の排ガスから二酸化炭素（CO2）を分離回収して販売する事業に取り組んでいる佐賀市は、国内企業と連携し、炭酸飲料やドライアイスなどで必要な液化CO2の供給事業に乗り出す。市はこれまで野菜や花、藻類などの培養を行う企業に清掃工場から回収したCO2を「気体」として販売してきた。新事業ではCO2を「液体」化することで気体では難しかった遠隔地への輸送、販売ができるようになり、販路拡大を図