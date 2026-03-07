福岡県警は、県内で1月に発生したSNS（交流サイト）型投資・ロマンス詐欺の認知件数が78件（前年同月比29件増）となり、被害額は約8億3千万円（同約5億3千万円増）に上ったと発表した。同月の特殊詐欺（偽電話詐欺）は92件（同9件減）で、約3億4千万円（同約5千万円減）の被害を確認したという。