近藤（ソフトバンク）がスタメン唯一の無安打に終わった。「2番右翼」で先発し、3度の一ゴロと2度の二ゴロに倒れた5打席を「内容も一緒なのであまり良くない」と振り返った。前回大会は出塁率5割で優勝に貢献した好打者は「どこで打つかが大事。切り替えてやる」と強調した。