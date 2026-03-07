21世紀枠で出場する長崎西の桑原主将は、滋賀学園との対戦に「相手は地元関西のチーム。すごい応援にのみ込まれないようにしっかりやりたい」と話し、4強入りした1951年以来、75年ぶりの勝利を見据えた。甲子園に前回出場した81年夏は愛知・名古屋電気（現愛工大名電）に初戦敗退。無安打無得点に抑えられた工藤公康さん（元ソフトバンク監督）から「これで安打を打って」とバットが2本届き、桑原は「みんな『安打を打つぞ』と