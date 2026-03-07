昨秋の明治神宮大会で初優勝した九州国際大付の城野主将と楠城監督は「びっくりした。まさか」と声をそろえた。主将が抽選で引き当てたのは、同大会の決勝で対戦した神戸国際大付だった。昨秋は近畿王者に11−1で大勝。それでも楠城監督は「あの勝利は時の運。どこが相手でも自分たちの野球をする準備をするだけ」と気を引き締める。同校初の春の頂点を目指し、城野は「秋の成績はリセットして一戦必勝で臨みたい。初戦で勝て