アルピナハイエース!?2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪を会場に開催された関西最大級のカスタマイズカーの祭典である「大阪オートメッセ2026」には、さまざまな車両が展示されて来場者の注目を集めていましたが、今回はCRSブースに展示されていた「CRS LichtBlick｣をご紹介します。CRSはハイエース／キャラバンを得意とする専門店であり、これまでにも数多くのカスタイマイズカーやコンプリートカーをリ