2年ぶり出場の神村学園は、史上4校目の春連覇を狙う横浜と対戦する。「最初はびっくりしたけど、強いと思っているチームなので楽しみしかない」。梶山主将が率直に口にすると、小田監督も「日本一になったチームと甲子園で戦うことで、学びがいっぱい得られると思う」と歓迎した。プロ注目の最速154キロ右腕、織田対策も勝負の鍵を握る。強力打線の中軸を担う梶山は「真っすぐに負けないスイングなどを、この時期に身につけて