福岡県は2026年度から、郊外の空き家を再生し、マイホームを求める子育て世帯に行き渡らせる取り組みに乗り出す。県内でモデル地域となる市町村を選定した上で不動産業者と連携。住宅価格が高騰する中、子育て世帯が低価格で家を持てる上に、定住促進や空き家解消にもつながる「一石三鳥」を狙う。