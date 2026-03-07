甲子園で最後の力を振り絞った。五回2死一、二塁。松本晴は好打者の近本をスライダーで中飛に仕留めた。予定の5回を4安打1失点。「あまり球が良くなかった。そういう練習ができる日だと思って投げた」と粘りの投球でまとめた。手探りでの63球。「バランス的に力んだら出力が上がらない。何かタイミングが合っていない」。四回に大山の適時二塁打で先制されながら、最少失点でしのいだ。「五回はちょっとつかむものがあった」と