今なお和式が幅を利かせる福岡市内の公園トイレについて、市は2026年度から洋式化を一気に加速させる。30年度までにトイレがある公園全てに最低1基は洋式を備えた状態を目指す。確かに便は良くなりそうだが、市内の公園トイレの9割以上は防犯上の理由などから「紙」はおろか、ホルダーさえないのが現状。「ペーパーレス」対策も課題となる。