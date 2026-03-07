ＩＭＭ通貨先物３月３日主要国通貨円が売り越しに転じる 円16575枚の売り越し 28114枚減少し売り越しに転じる ユーロ136498枚の買い越し 20358枚の買い越し減 ポンド72686枚の売り越し 15614枚の売り越し増 スイスフラン41283枚の売り越し 97枚の売り越し増 ＩＣＥドル指数4989枚の売り越し 3200枚の売り越し増 レバレッジド・ファンズ３月３日主要国通貨円の売り越し増加 円42672枚の売り越し 130