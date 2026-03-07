【経済指標】 【米国】 ＊非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）（2月）22:30 結果-9.2万人 予想5.5万人前回12.6万人（13.0万人から修正） ＊失業率（2月） 結果4.4％ 予想4.3％前回4.3％ ＊平均時給（2月） 結果0.4％ 予想0.3％前回0.4％（前月比） 結果3.8％ 予想3.7％前回3.7％（前年比） ＊米小売売上高（1月）22:30 結果-0.2％ 予想-0.3％前回0.0％（前月比） 結果0