「有力馬次走報」（６日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆有馬記念２着のコスモキュランダ（牡５歳、美浦・加藤士）は、日経賞（２８日・中山、芝２５００メートル）を目指す。所属するコスモオーナーズがホームページで発表した。昨年暮れに４連勝でＯＰ入りを決めたミクニインスパイア（牡４歳、美浦・林）は、引き続き丹内と