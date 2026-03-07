気象庁7日午前5時31分ごろ、宮城県で震度3の地震があった。気象庁によると、震源地は宮城県沖で、震源の深さは約50キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.9と推定される。各地の震度は次の通り。震度3＝気仙沼、気仙沼唐桑（宮城）▽震度2＝盛岡藪川、大船渡、北上相去、遠野、一関千厩、陸前高田、釜石、奥州江刺、平泉、住田、大槌など（岩手）石巻北上、気仙沼笹が陣、岩沼、登米、栗原、涌谷など（宮城）▽震度1＝八戸