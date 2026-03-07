ＪＲＡは６日、ドバイワールドカップデー（２８日・ＵＡＥメイダン）の馬券発売実施を見送ると発表した。万全の発売体制が十分に担保できないことから、農林水産大臣への発売認可申請を見送るとした。中東情勢の悪化を受け、外務省は５日に危険情報レベルを「２」（不要不急の渡航中止）から「３」（渡航中止勧告）に引き上げている。現在、主催者からレース開催を中止するといった発表はなされていない。