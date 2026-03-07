アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をきっかけに交戦が続く中、カタールの閣僚が「世界経済を破綻させる恐れがある」と警告しました。カタールのカアビ・エネルギー担当国務相は6日、フィナンシャル・タイムズのインタビューで、アメリカやイスラエルとイランの交戦が「世界経済を破綻させる恐れがある」と警告しました。カアビ氏は、ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続けば、湾岸地域のエネルギー輸出国が数日以内に生産を停