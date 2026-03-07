主演・藤井流星、共演・七五三掛龍也の初共演タッグによるラブサスペンスドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。本日3月7日（土）放送の第9話では、再び執り行われる“地獄の結婚式”でついに真犯人が明らかになる。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！前回の第8話では、和臣（藤井流星）は睡眠導入剤の所持を証拠に、沙也香の母・香（松下由樹）を犯人だと断定。真相を知らない沙也香（井桁弘恵）のために穏便に事を済ませ