BNPパリバ・オープン大会期間：2026年3月5日～2026年3月16日開催地：アメリカ インディアンウェルズコート：ハード（屋外）結果：[エマ ラドゥカヌ] 2 - 0 [アナスタシア ザハロワ] 試合の詳細データはこちら≫ BNPパリバ・オープン第3日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、女子シングルス2回戦で、第25シードのエマ ラドゥカヌとアナスタシア ザハロワが対戦した。第1セ