エールディヴィジ 25/26の第26節 ヘラクレス・アルメロとユトレヒトの試合が、3月7日04:00にエルフェ・アシトにて行われた。 ヘラクレス・アルメロはレキンチオ・ゼフイク（FW）、ナジ・ウヌファー（MF）、アルディン・フルスティッチ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユトレヒトはアルチョム・ステパノフ（FW）、ヨアン・カトリヌ（FW）、ダニ・デビト（MF）らが先発に名を連