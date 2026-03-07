リーズの田中碧にとって、今週末のFAカップは今後を左右する一戦となるかもしれない。１月末から出場機会がなくなり、プレミアリーグで６試合連続出番なしと苦しんでいる田中。巻き返しを図るなか、チームは３月８日にFAカップ５回戦で２部ノーリッジと対戦する。降格圏と３ポイント差の15位とあり、リーグ戦に注力したい状況から、ダニエル・ファルケ監督が久しぶりに田中を起用する可能性もささやかれている。ピッチに立つ